L'attore Riccardo Manera ha una lesione tumorale alla testa

Riccardo Manera, le sue parole

approfondimento

Fedez posta audio di quando scoprì la malattia: 'Ho paura di morire'

“Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura” ha esordito Riccardo Manera su Instagram, iniziando a raccontare ai suoi follower quello che sta vivendo. “Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture, per esempio), è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri”. L'attore ha quindi rivelato che è da un mese che convive con “questa cosa”, in pochi lo sapevano ma adesso, forse per alleggerirsi, ha deciso di rendere pubblica la notizia. “Almeno se si sa è perché l’ho detto io. È un mese e passa che son sparito dai social, penso sarà così per un po’ e un motivo c’era, c’è. Questo post è per me” ha spiegato. “Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare”. Manera ha così rivelato di aver fatto una biopsia, e di essere in attesa di scoprire la gravità del suo problema. Al momento sa solo di avere una lesione di tipo tumorale alla testa, ma solo fra una ventina di giorni scoprirà di che tipo. L'attore, però, non si vuole scoraggiare. “La battaglia è da combattere e si combatte! Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento” ha spiegato, Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso”. Infine, Manera ha voluto chiedere ai suoi fan di non preoccuparsi, “o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai”. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza apparsi sotto il post, tra cui quello di Maria Grazia Cucinotta, Anna Ferzetti e Mara Venier.