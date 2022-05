Jessica Chastain e Anne Hathaway insieme nel film Mothers’ Instinct

Si annuncia molto promettente il progetto Mothers’ Instinct in lavorazione negli States sotto la firma di Studio Neon, che ha legato la sua fama ai successi Parasite (2019) e Spencer (2021). Nella nuova produzione, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve, più precisamente il 25 maggio, sono state coinvolte due grandi star del firmamento di Hollywood, Anne Hathaway e Jessica Chastain , quest'ultima reduce dalla vittoria del premio Oscar per Gli occhi di Tammy Faye (The Eye of Tammy Faye). La regia del film, un thriller psicologico, è stata affidata al belga Olivier Masset-Depasse che conosce bene la storia poiché l'ha già diretta in patria qualche anno fa.

Mothers’ Instinct: il remake del thriller belga Doppio sospetto

approfondimento

Masset-Depasse è noto all'ambiente cinematografico internazionale per il successo di Duelles, film del 2018 che in Belgio si è aggiudicato ben nove Magritte, il più prestigioso premio di settore del Paese, uscito in Italia nel 2020 col titolo Doppio Sospetto.

Il nuovo remake statunitense, Mothers’ Instinct, sarà dunque ancora una volta l'adattamento del romanzo inedito in Italia Derrière la haine di Barbara Abel, un'accattivante storia permeata da venature thriller e noir le cui atmosfere sembrano proprio pensate per una rappresentazione carica di tensione per il grande schermo. Come nel precedente europeo, il film è ambientato negli anni Sessanta e ha due protagoniste, Alice e Céline, una bionda e l'altra mora, che, a questo punto, avranno il volto della Chastain e della Hathaway.

Le due donne, che vivono in una tranquilla realtà fatta di prati curati, case ordinatissime e famiglie perfette, vedono andare in pezzi la propria vita a seguito di un tragico incidente che stravolgerà ogni equilibrio. L'idillio si trasformerà in un incubo fatto di sospetti, paranoia e follia, come nella migliore tradizione noir.