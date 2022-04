Addio a Kenneth Tsang, l'attore cinese amato da Hollywood

La carriera di Kenneth Tsang

Terminati gli studi prima a Hong Kong e poi in Texas e successivamente in California, Kenneth Tsang si è laureato in architettura all'Università di Berkeley. Ma la sua grande passione è sempre stata quella di recitare, al pari di sua sorella, l’attrice Jannette Lin Tsui. Dopo aver vestito i panni di Wong Fei Hung, medico e campione di arti marziali, molto popolare in Cina, in svariate pellicole, Tsang conosce il successo grazie al film A Better Tomorrow. Diretto nel 1986, dal maestro John Woo, la pellicola oltre ad aver trionfato al box office cinese, ha influenzato il cinema action occidentale. Kenneth lavora con Woo anche nel sequel di A Better Tomorrow e in the Killer (1989) dove interpreta Chang, il collega dell'ispettore Li (Danny Lee). Grazie a questi ruoli, l'attore inizia lavorare a Hollywood partecipando al poliziesco Costretti a uccidere, di Antoine Fuqua, Colpo grosso al Drago Rosso di Brett Ratner (a fianco di Jackie Chan) e a 007 - La morte può attendere di Lee Tamahori, in cui interpreta il generale Moon.