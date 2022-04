Addio a John Zaritsky, il regista canadese aveva 79 anni

Classe 1943, il regista canadese John Zaritsky, Oscar (LO SPECIALE) per il miglior film documentario nel 1983, è morto di infarto all'età di 79 anni. Lo riportano i media locali. Nato nella provincia canadese dell'Ontario, Zaritsky l’artista è morto d'infarto il 30 marzo a Vancouver, dopo una carriera durata più di 40 anni. Aveva ricevuto la statuetta per il suo 'Just Another Missing Kid', relativo all'indagine sulla scomparsa di un giovane canadese di 19 anni durante un viaggio tra Ottawa e il Colorado.