Heart of Stone: Gal Gadot pubblica le prime foto dal set

L'attrice israeliana ha postato su Twitter i primi scatti che la ritraggono sul set del nuovo film di Netflix. Una pellicola di spionaggio in cui la diva sfoggia un nuovo look

L'attrice Gal Gadot ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Twitter le prime foto del set di Heart of Stone, il nuovo film di Netflix di cui è protagonista.



Una pellicola di spionaggio in cui la diva sfoggia un nuovo look, come si evince dalle immagini postate dalla diva.



L'attrice e modella israeliana - che in questi giorni è sul grande schermo, parte del cast del film Assassinio sul Nilo - interpreta nello spy movie Heart of Stone la protagonista assoluta.

Qui è lei la vera e sola prima donna, dopo aver condiviso il set e il successo di Red Notice con i colleghi Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.



approfondimento Heart of Stone, Jamie Dornan nel cast del film con Gal Gadot Heart of Stone è un film di spionaggio che ruota intorno al personaggio di Rachel Stone, la Stone messa a titolo. Dura come una roccia, della serie nomen omen. Anzi, in questo caso storpiamo il detto, concedendoci una licenza poetica: nomen woman!

Rachel Stone è interpretata da Gadot come se fosse un mix tra James Bond e l'Ethan Hunt dei Mission: Impossible, come la stessa produzione del film Netflix ha affermato.

Per adesso la trama è top secret, così come tante altre informazioni. Si sa soltanto che faranno parte del cast anche Jamie Dornan e Alia Bhatt, benché per ora i loro ruoli non siano stati ancora rivelati.