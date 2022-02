Non aprite quella porta, il trailer ufficiale del film horror

Dal 18 febbraio in streaming su Netflix ( visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick ), arriva la pellicola che segna il ritorno del terrificante serial killer Leatherface e della sua micidiale sega elettrica

A volte ritornano. O meglio, se parliamo di serial killer cinematografici, in realtà, non se ne sono mai andati. È il caso di Leatherface, noto anche come "faccia di cuoio2. L’assassino, ispirato a Ed Gein, torna infatti sul luogo del delitto in questo nuovo e nono film della saga di Non aprite quella porta che sarà disponibile in streaming su Netflix, a partire dal 8 febbraio.

Diretto da David Blue Garcia, scritto da Chris Thomas Devlin, la pellicola è una sorta di sequel di The Texas Chain Saw Massacre, il capolavoro diretto da Tob Hooper nel 1974. Non a caso, vedremo un Leatherface invecchiato di 50 anni, anche se siamo certi non rinuncerà alla passione di indossare maschere in pelle umana, si sa i desideri non invecchiano mai con l’età. Per rendere omaggio al prototipo la produzione ha scelto di utilizzare obiettivi vintage e trucchi artigiani da "vecchia scuola".