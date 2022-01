Johnny Depp interpreterà Luigi XV in un film biopic

Johnny Depp interpreterà Luigi XV in un film biografico diretto dalla famosa attrice, sceneggiatrice e regista francese Maïwenn (Polisse, Mon Roi), Le Besco di cognome ma conosciuta dal grande pubblico solo con il suo nome. Le riprese incominceranno quest'estate, come è stato confermato dal magazine statunitense sempre ben informato sui fatti di Hollywood: Variety. Per adesso sia il titolo sia i dettagli della trama sono top secret. Ciò che si sa è che verrà prodotto da Pascal Caucheteux e dalla società parigina Why Not Productions (che produsse quel capolavoro de Il profeta di Jacques Audiard nel 2009, candidato come miglior film straniero agli Oscar 2010) di Gregoire Sorlat, con Wild Bunch International (Titane) che gestirà la distribuzione della pellicola a livello mondiale. Maiwenn, oltre a dirigere, interpreterà anche Jeanne du Barry, la contessa che fu l'ultima amante del monarca. Le riprese si svolgeranno per circa tre mesi in varie location francesi, tra i monumenti parigini e il Palazzo di Versailles.

Luigi XV



Luigi XV, soprannominato "l'amato”, regnò per 59 anni, il periodo più lungo per un monarca della storia francese, dopo quello dominato da Luigi XIV.

Luigi XV, a dispetto del suo soprannome, morì nella più totale impopolarità, dopo essere stato accusato di corruzione e di dissolutezza.



Un personaggio che ben si adatta al difficile periodo che sta trascorrendo Johnny Depp: il divo è stato accusato dalla sua ex moglie, Amber Heard, di violenza domestica e dal 2020 non calca un set cinematografico.

Non gira più una pellicola da quando ha lavorato al film di Andrew Levitas del 2020 Minamata, biopic sul fotografo di guerra W. Eugene Smith.



Il parallelo tra lui e Luigi XV, entrambi molto amati e divinizzati prima che un’accusa li gettasse nel baratro del disdegno, non può che balzare all’occhio.



“Sebbene sia caduto dalle grazie di Hollywood dopo le accuse e la sua causa per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun, Depp non ha subito molti contraccolpi in Europa”, sottolinea Variety, puntando il dito su come il divo, cacciato dall’Olimpo statunitense della settima arte, non abbia ricevuto lo stesso trattamento oltreoceano (nel senso inverso di come di solito si usa l’espressione “oltreoceano”. Nel vecchio continente, insomma).



E la "Bibbia" dell’entertainment a stelle e strisce continua con una sorta di j'accuse, notando come Depp di recente abbia ricevuto premi onorari al Festival di Karlovy Vary e al Festival di San Sebastian. “Depp è stato anche celebrato al Deauville American Film Festival, nella Normandia francese, nel 2020, e ha ricevuto un premio dalle mani di Catherine Deneuve”, continua Variety.

Senz’altro il caso Weinstein ha reso Hollywood un posto in cui non si possa transigere su argomenti di questo tipo, benché non solo Hollywood oggi sia un luogo in cui non si debba considerare come gravissima la violenza contro le donne.

Lo scandalo che coinvolse Harvey Weinstein, ora ex produttore cinematografico ed ex fondatore della Miramax Films - che è stato accusato di molestie sessuali da molte attrici di Hollywood e cacciato dallo showbiz - ha dato il via al movimento Me Too nato proprio in seno a Hollywood. Non che da noi queste cose non siano sentite, però. Ricordiamo che Maiwenn ha firmato la regia del suo primo lungometraggio nel 2006 proprio per raccontare qualcosa di molto sentito, ossia la ribellione (altamente autobiografica) di una ragazza che si ricolta contro il padre, un padre che la picchiava quando era piccola. Quindi non è certo il suo il caso di una regista europea che non dà importanza alla violenza domestica e a quella sulle donne, ecco.