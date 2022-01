Addio a Peter Bogdanovich, regista di Paper moon. Aveva 82 anni

E' morto a 82 anni lo sceneggiatore, attore e regista Peter Bogdanovich. L'artista è mancato dopo mezzanotte per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, ha detto la figlia Antonia Bogdanovich al giornale di spettacolo. Serbo di origine ma statunitense di nascita, Bogdanovich ha diretto Barbra Streisand in 'Ma papà ti manda sola?', Ryan e Tatum O'Neal in 'Paper moon, Ben Gazzara in Singapore, Jeff Bridges in 'L'ultimo spettacolo', per cui fu candidato all'Oscar. Ma non ha trascurato la televisione, recitando nella serie tv 'I Soprano' e prestando la sua voce a un personaggio dei Simpson.