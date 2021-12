Tre manifesti a Ebbing, Missouri: trama, trailer, cast e recensione

La trama

Mildred Hayes non si dà pace. Madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri, Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, 'riaprendo' il caso e rivelando il meglio e il peggio della comunità.

Il cast

La protagonista di 3 Manifesti a Ebbing, Missouri è Frances McDormand che interpreta Mildred Hayes, madre forte e determinata, indignata dall’incapacità della polizia di trovare il violentatore e assassino di sua figlia. L’attrice è inizialmente scettica riguardo alla necessità di doversi ringiovanire per il ruolo. È stata la sceneggiatura, che lei definisce “shakespeariana”, ad averla sedotta. Ad affiancarla sono Woody Harrelson e Sam Rockwell. Il primo nei panni dello sceriffo Willoughby, venerato da una comunità che sa gli restano pochi mesi di vita, e il secondo calato nel ruolo dell’agente Dixon, un folle e razzista vice sceriffo. Nel cast troviamo anche Abbie Cornish e Lucas Hedges.

La locandina internazionale

La locandina italiana

La data di uscita

Il film è stato proiettato, in anteprima mondiale, in concorso alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 4 settembre 2017. Lo stesso anno, è stato presentato al Toronto International Film Festival, al festival internazionale del cinema di San Sebastián, al BFI London Film Festival, allo Zurich Film Festival, e al festival internazionale del cinema di Mar del Plata.

Il film ha ottenuto 7 nomination agli Oscar 2017

La pellicola è stata distribuita da Fox Searchlight Pictures nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 13 ottobre 2017, mentre in quelle britanniche dal 12 gennaio 2018. In Italia, è stata distribuita dalla 20th Century Fox a partire dall'11 gennaio 2018.

Recensioni e critica

“It does seem to be saying something about, you know, now” (Wesley morris, The new York times)

(trad. "Il film sembra parlare proprio...del presente")

Una storia forte e ottimamente confezionata, in linea con il clima da profondo sud di un’America che è sempre ferma lì, al negro sporco e cattivo da torturare, allo stupro facile di ragazzotte imprudenti che passano sole di sera su strade solitarie, a stazioni di polizia da cui è meglio girare alla larga. (film tv)

Sceneggiatura perfetta e attori in stato di grazia rendono indimenticabile un'opera in equilibrio tra dramma, umorismo nero e suggestioni western (Serena Nannelli, Il giornale)

I premi

2018 - Premio Oscar

Candidatura per il miglior film - Oscar per la miglior attrice a Frances McDormand- Oscar per il miglior attore non protagonista a Woody Harrelson- Candidatura per il miglior attore non protagonista a Sam Rockwell- Candidatura per la migliore sceneggiatura originale a Martin McDonagh- Candidatura per il miglior montaggio a Jon Gregory- Candidatura per la migliore colonna sonora a Carter Burwell

2018 - Golden Globe

Miglior film drammatico- Migliore attrice in un film drammatico a Frances McDormand- Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell- Migliore sceneggiatura a Martin McDonagh- Candidatura per il miglior regista a Martin McDonagh- Candidatura per la migliore colonna sonora originale a Carter Burwell

2017 - Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Premio Osella per la migliore sceneggiatura a Martin McDonagh- In competizione per il Leone d'oro al miglior film- In competizione per il Queer Lion

2017- Toronto International Film Festival -- Premio del pubblico