Film stasera in TV da non perdere mercoledì 1 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 1 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



An imperfect murder – Un delitto imperfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alec Baldwin e Sienna Miller in un thriller. Un’attrice di successo uccide il suo fidanzato violento per legittima difesa e ne nasconde il cadavere.

The loft, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Karl Urban e James Marsden in un film dai contorni torbidi. In un appartamento che cinque uomini utilizzano per le loro scappatelle, una donna viene ritrovata morta.

Film drammatico da vedere stasera in tv



This must be the place, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sean Penn in un film di Paolo Sorrentino. Un ex star del rock si mette alla ricerca dell’uomo che umiliò suo padre in un campo di sterminio.

Life in a Year – Un anno ancora, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Drama con Cara Delevigne, Cuba Gooding Jr. e Jaden Smith. Quando scopre che la sua fidanzata sta morendo, un ragazzo decide di farle vivere un anno pieno di avventure.

The normal heart, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Julia Roberts e Mark Ruffalo in un drama ambientato nel 1981, ai tempi della sensibilizzazione sull’AIDS.

Sopravvissuti, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Margot Robbie e Chris Pine in una pellicola drammatica. Due uomini e una ragazza scoprono di essere gli unici sopravvissuti a un cataclisma nucleare.

Film commedia da vedere stasera in tv



Una poltrona per due, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Grandissimo classico natalizio per la regia di John Landis, con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis.

Un boss in salotto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paola Cortellesi e Rocco Papaleo in una commedia nella quale una sorella deve accogliere suo fratello, un boss, per gli arresti domiciliari.

All’ultimo voto, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Sandra Bullock in una commedia politica. Un candidato alla presidenza della Bolivia decide di affidarsi a uno staff americano.

La prima pietra, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Un bimbo musulmano lancia una pietra rompendo il vetro di una scuola. Si genererà una discussione tra vari protagonisti.

Film di azione da vedere stasera in tv



Babylon A.D., ore 21:00 su Sky Cinema Action

Vin Diesel è un mercenario incaricato di scortare a New York una misteriosa ragazza.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Moonacre – I segreti dell’ultima luna, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una tredicenne si trasferisce a casa dello zio e finisce per vivere un’avventura magica.

Film di avventura da vedere stasera in tv



L’ultima discesa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Pellicola ispirata alla vera storia di un campione di hockey intrappolato su una montagna.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Defiance – I giorni del coraggio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Daniel Craig in un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il coraggio di 3 fratelli permetterà la salvezza di centinaia di vite.

Film biografico da vedere stasera in tv



La nostra storia, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Il racconto di una famiglia colombiana a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

I programmi in chiaro



Tutto il mio amore folle, ore 21:25 su Rai 1

Claudio Santamaria diretto da Gabriele Salvatores. Un cantante ritrova il figlio autistico mai conosciuto e parte con lui on the road.

Mare Fuori 2, ore 21:20 su Rai 2

Seconda stagione della serie con Carolina Crescentini ambientata nel carcere minorile di Nisida.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Tutta colpa di Freud – La serie, ore 21:20 su Canale 5

Serie tv ispirata al film, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora e Luca Bizzarri.

Tomorrowland – Il mondo di domani, ore 21:22 su Italia 1

George Clooney in un’adrenalinica pellicola Disney ambientata in un luogo enigmatico.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

X Factor 2021, ore 21:15 su TV8

Nuova edizione del talent show musicale più famoso al mondo, con Ludovico Tersigni in conduzione.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove

Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.