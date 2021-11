Garfield, Chris Pratt doppierà il protagonista

La prossima sarà una stagione intensa dal punto di vista professionale per Chris Pratt. Ai numerosi progetti che vedranno l'attore impegnato sul set, si aggiunge un nuovo lavoro che lo vedrà coinvolto come doppiatore di un lungometraggio animato. L'attore statunitense sarà la voce di Garfield, in un lungometraggio d'animazione con protagonista il gatto più amato dal pubblico di ogni età.

Pratt ancora una volta doppiatore

approfondimento

Chris Pratt è l'attore più pagato della tv grazie a The Terminal List

Il gatto Garfield, personaggio creato da Jim Davis nei tardi anni Settanta, tra i più pubblicati al mondo nel campo dei fumetti e protagonista di diversi lungometraggi al cinema, torna sul grande schermo con una nuova avventura. Questa volta, a dare la voce al pigro soriano sovrappeso e combinaguai sarà la star hollywoodiana Chris Pratt, coinvolto nel film in pre-produzione in veste di doppiatore. Per Pratt non si tratta di un ruolo inedito: l'attore statunitense si è già cimentato in diverse occasioni nel doppiaggio con risultati apprezzati dal pubblico.

L'attore ha dato la voce a Emmet Mattonowsky, personaggio principale di The Lego Movie, film del 2014 co-diretto da Phil Lord e Chris Miller il cui cast vocale contava anche Will Arnett e Channing Tatum. Recentemente Pratt ha prestato la sua voce per il film per famiglie Onward - Oltre la magia, titolo del 2020 prodotto da Walt Disney Studios Motion Pictures.