Festa del Cinema di Roma, è il giorno di "Eternals" con Angelina Jolie

Il mondo Marvel chiude oggi la kermesse cinematografica capitolina, prima di sbarcare in sala dal prossimo 3 novembre. Angelina jolie ha raccontato in conferenza stampa cosa ha rappresentato per lei questa nuova esperienza e come in queste tipo di pellicole si possano raccontare anche storie di diversità e inclusione

Le parole di Angelina Jolie

approfondimento

Angelina Jolie, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa di presentazione del film che stasera chiuderà ufficialmente la Festa del Cinema di Roma, ha detto di “sentirsi privilegiata ad aver partecipato a questo film Marvel”. “In questa storia, - ha continuato l'attrice - vengono rappresentati diversità e inclusione. E mi auguro che questo diventi la norma in futuro perché è così che poi si è felici".

Parlando poi del suo personaggio, che la vede in una insolita versione biondo platino, Jolie ha detto che "come artista è bello cambiare sul set, ed essere ogni tanto un personaggio nuovo". E restando fedele al suo essere diva ma anche socialmente impegnata, ha colto l'occasione rispondendo ad un'altra domanda affermando che "tutti noi abbiamo segni di danni subiti. Anche io ne ho subiti nella mia vita e ne porto i segni. Il personaggio che interpreto soffre. E con la regista Chloé Zaho abbiamo parlato molto del modo di interpretare il mio personaggio. E questo per dimostrare che le persone che hanno problemi di salute mentale possono comunque essere forti. È importante far passare questo messaggio, soprattutto fra le giovani generazioni". La Jolie ha concluso affermando che non le piacerebbe vivere in eterno: "Dobbiamo guardare a quello che abbiamo e a quello che abbiamo perso. Questo film consente di crescere e apprezzare le cose".