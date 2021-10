Haunted Mansion, Danny DeVito nel cast

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine The Hollywood Reporter, l’artista affiancherà LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson

Nuovo progetto all’orizzonte per uno dei volti più amati e iconici del mondo dorato della settima arte. Nelle scorse ore The Hollywood Reporter ha rivelato i dettagli della pellicola che vedrà Danny DeVito ( FOTO ) nei panni di un professore.

Non ci sono molte notizie per quanto riguarda la sinossi, ma stando sempre a quanto riportato dal magazine , il film seguirà le avventure di una madre e suo figlio alle prese con un’abitazione misteriosa, Danny DeVito interpreterà un professore .

Haunted Mansion, le riprese

Inoltre, The Hollywood Reporter ha rivelato che le riprese hanno avuto inizio la scorsa settimana a New Orleans e ad Atlanta. Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.