There’s Someone Inside Your House, il trailer del nuovo slasher horror

È stato pubblicato sui canali ufficiali Netflix, il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola da brivido che uscirà il 6 ottobre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Un bel gioiellino del sottogenere horror denominato slasher, quello in cui un maniaco omicida spesso mascherato dà la caccia a un gruppo di persone cercando di ucciderli in maniera cruenta, servendosi di armi da taglio. Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo di Stephanie Perkins

Preparatevi a rabbrividire già da questo primo assaggio di quello che sarà poi il piatto forte - altamente sanguinolento, non c'è nemmeno da specificarlo - che Netflix ci servirà tra poco su un vassoio d'argento.



Stiamo parlando di "There’s Someone Inside Your House", il film horror slasher che uscirà il 6 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

È appena stato pubblicato il trailer ufficiale della pellicola che come antipasto è indigesto al punto giusto. Si tratta infatti di un bocconcino per stomaci forti, un perfetto esemplare di quel sottogenere del cinema dell'orrore denominato slasher (dall'inglese to slash, "ferire profondamente con un'arma affilata").

Per far parte di questo filone, la ricetta deve avere come ingredienti il maniaco omicida - meglio se mascherato - che dà la caccia a un gruppo di persone - meglio se giovani - servendosi di armi da taglio per farli fuori in maniera a dir poco cruenta. Farli a fette insomma, scuoiarli vivi...



Ebbene, "There’s Someone Inside Your House" non disattende nessuna di queste caratteristiche.



Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo bestseller, scritto da Stephanie Perkins. La regia del film è di Patrick Brice.



Potete guardare il trailer ufficiale di "There’s Someone Inside Your House" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.