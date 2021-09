South of Heaven, il trailer del film

É stato proposto online il trailer ufficiale di “South of Heaven”, pellicola a dir poco intrigante, diretta dall’israeliano Aharon Keshales, noto per “Big Bad Wolves”. I protagonisti del film sono Jason Sudeikis ed Evangeline Lilly . Una coppia che può apparire insolita, soprattutto se posta all’interno di un crime thriller.

A sembrare un pesce fuor d’acqua, se ci si sofferma ad analizzare la sua filmografia, è il protagonista di “ Ted Lasso ”. Un interprete a tutto tondo, in grado di fornire interpretazioni drammatiche di ottimo livello, stando a quanto proposto dal breve filmato pubblicato. La storia ruota intorno alle ultime fasi della storia d’amore tra un ex carcerato e una donna malata terminale di cancro. La pellicola non arriverà al cinema ma sarà resa disponibile negli Stati Uniti direttamente on demand. Ad oggi non vi sono ancora annunci relativi all’arrivo in Italia.

South of Heaven, la trama

La vita di Jimmy è radicalmente cambiata al momento dell’arresto. La Polizia lo ha messo dentro per rapina a mano armata. Un reato per il quale ha dovuto scontare una lunga pena. Ben 12 anni dietro le sbarre. Il suo periodo di detenzione non si è ancora concluso ma riesce a ottenere la libertà vigilata.

Ha finalmente del tempo per provare a vivere nuovamente. Peccato, però, che il tempo sia ormai quasi scaduto per la sua Annie. La donna è il suo grande amore ma il cancro sta per ucciderla. È malata terminale e i medici prevedono per lei ancora un anno. Jimmy promette, dunque, di regalarle i dodici mesi migliori possibili. Nulla, però, sarà facile come potrebbe sembrare. Il dramma interiore non sarà infatti l’unico ostacolo sulla loro strada.

South of Heaven, il cast

Come detto, Jason Sudeikis ed Evangeline Lilly sono i protagonisti di “South of Heaven”, interpretando rispettivamente Jimmy e Annie. Ecco ci c’è al loro fianco, tra gli altri:

Shea Whigham: Schmidt

Mike Colter: Price

Michael Paré: Joey

Amaury Nolasco: Manny

Jeremy Bobb: Frank

Tina Parker: Alice

A occuparsi della sceneggiatura sono stati Kai Mark e Navot Papushado. Quest’ultimo ha co-diretto “Big Bad Wolves” e diretto “Gunpowder Milkshake”, con Karen Gillan e Lena Headey.