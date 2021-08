Mamma, ho perso l'aereo, il reboot ha una data d'uscita

Mamma, ho perso l’aereo: cosa sappiamo del reboot

Il protagonista sarà Max Mercer. Questi viene descritto come un giovane particolarmente dispettoso e, al tempo stesso, pieno di risorse. La sua famiglia ha in programma un viaggio in Giappone ma, come accaduto con i McCallister, dimenticherà a casa il più piccolo del gruppo.

Stavolta non ci sarà spazio per i due topi d’appartamento Harry e Marv. Al loro posto ci sarà una coppia sposata decisamente malintenzionata. I due vogliono mettere le mani su un cimelio dal valore inestimabile. Toccherà a Max difendere casa propria, scoprendo d’essere legato a essa, nonostante i contrasti con la sua famiglia. Il caso ovviamente la farà da assoluto padrone, con il giovane protagonista al centro di mille peripezie.