Festival di Venezia, a Ridley Scott il premio Glory to the Filmmaker

La Biennale di Venezia (LO SPECIALE) e Cartier annunciano che è stato attribuito al regista britannico Ridley Scott (Il gladiatore, Blade Runner, Alien) il premio Cartier Glory to the Filmmaker della 78/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (1-11 settembre 2021), dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo.

La consegna del premio

Avrà luogo venerdì 10 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle ore 21.15, prima della proiezione Fuori Concorso del suo nuovo film, The Last Duel con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck. The Last Duel è un racconto di tradimento e vendetta che mostra la brutalità del 14/o secolo in Francia, prodotto da 20th Century Studios. A proposito di questo riconoscimento, il Direttore della Mostra Alberto Barbera ha dichiarato che "l'approccio personale al cinema di genere, in grado di conciliare esigenze dello spettacolo, aspettative del grande pubblico e pretese dei critici, costituisce l'elemento che maggiormente caratterizza il cinema di Ridley Scott (qui tutte le news sul regista).