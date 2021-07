Uno di noi, il trailer del nuovo film con Kevin Costner

Kevin Costner e Diane Lane tornano a interpretare una coppia sposata in questo film tratto dal racconto “Let Him Go”

Sono in lutto per la morte del figlio e così si cimentano in un viaggio alla ricerca del loro unico nipote. Questi si ritrova vittima di una famiglia molto pericolosa. Il confronto tra questi due mondi è a dir poco duro. La coppia scopre rapidamente che la famiglia non intende lasciar andare il bambino. Non hanno, dunque, alcuna alternativa se non combattere per ciò che gli è più caro al mondo.

Non è la prima volta che Kevin Costner e Diane Lane si ritrovano a recitare fianco a fianco su un set, interpretando una coppia sposata. È già accaduto, ad esempio, ne “L’uomo d’acciaio” di Zack Snyder, che li ha visti nei panni dei genitori di Clark Kent.

Stavolta lo scenario è alquanto differente, al centro di una sceneggiatura tratta dal racconto “Let Him Go” di Larry Watson. Lo script ha apportato delle modifiche rispetto alla fonte, la quale ambienta la storia nel 1951, mostrando la coppia nel North Dakota, diretta in Montana. Il film, invece, è ambientato nel 1963 e vede la coppia vivere in Montana e impegnata in un viaggio verso il North Dakota.

Ecco la trama nello specifico. George Blackledge è uno sceriffo in pensione e, insieme con sua moglie Margaret, decide di intraprendere un viaggio dopo la morte di suo figlio, lasciandosi alle spalle la propria fattoria in Montana. Il loro obiettivo è chiaro, riuscire a recuperare il giovane nipote. Questi è posto sotto la custodia di una famiglia fuori dagli schermi e molto pericolosa, guidata dalla matriarca Blanche Weboy. La coppia comprende ben presto che non vi sia alcuna intenzione di restituire il piccolo alla propria vera famiglia. George e Margaret dovranno combattere per averlo.

