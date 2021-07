La scena di Star Wars da cui è nato il meme di Anakin e Padme

Il meme del 2021 proviene... dal passato. Precisamente, dall'Episodio II di Star Wars , L'attacco dei cloni (2002), episodio centrale della non fortunatissima trilogia iniziale della saga inventata da George Lucas. Vediamo seduti sull'erba Anakin Skywalker (Hayden Christensen) e Padmé Amidala ( Natalie Portman ). Da tranquilla e amabile, la conversazione cambia tono in pochi secondi e il volto di Padmé si rabbuia, quando avverte in un silenzio di Anakin il germe del male che poi lo porterà dal lato oscuro della forza. “Cambierò il mondo”, proclama Anakin. “In meglio, giusto?”. Ma qual è la verità?

Come spesso succede con i meme, un film vecchio di quasi vent'anni è stato ripescato solo nelle ultime settimane secondo le logiche imperscrutabili che dominano su Internet. Oltretutto, il meme “originale”, comparso per la prima volta su Twitter lo scorso aprile, è anch'esso una libera variazione sul tema rispetto al “vero” dialogo: Anakin e Padmé stanno discutendo delle differenze tra repubblica e dittatura, e a proposito di quest'ultima Anakin osserva che, “se funziona”, anche la dittatura può essere un buon sistema di governo. La questione è ancora più contorta perché l'account che ha postato per primo questo meme – @starwarsposting – è un account che posta citazioni di Star Wars appositamente sbagliate, evidentemente per prendere in giro i fan un po' improvvisati della saga.