La guerra di domani, in lavorazione il sequel del film con Chris Pratt

La guerra di domani, in lavorazione il sequel





approfondimento

Nelle scorse ore Comic Book ha rilanciato la notizia della decisione di realizzare un sequel della pellicola, visto il grande successo ottenuto da parte del pubblico.

Il magazine ha rivelato la volontà di Amazon di produrre un nuovo capitolo per continuare a seguire le vicissitudini raccontate nella prima pellicola. Sempre secondo quanto riportato dal magazine, Deadline avrebbe riportato il desiderio di Amazon Studios e Skydance di riunire tutto il cast e il team creativo, ma al momento non sono ancora giunte informazioni ufficiali.





Nessuna notizia per quanto riguarda la possibile data di inizio delle riprese e l’eventuale distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.