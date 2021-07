Paolo Genovese presenta le "Notti Bianche del Cinema" fino al 4 luglio

Quarantotto ore di eventi e proiezioni non-stop con anteprime, incontri e maratone dedicate ai grandi del cinema come Fantozzi e Dario Argento, dalle ore 18.00 del 2 luglio alle ore 22.00 del 4 luglio in tutta Italia. Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Fabrizio Gifuni, Vittoria Puccini, Paolo Genovese sono solo alcuni degli artisti che hanno aderito all’iniziativa.

Tutto pronto per le Notti Bianche del Cinema, la 48 ore di proiezioni ed eventi non-stop, in tutta Italia ideata da Alice nella Città nell'ambito del progetto di rilancio #soloalcinema, che parte dal 2 luglio alle 18.00 e si concluderà il 4 luglio alle 22.00 alla quale aderiscono 70 sale in tutta Italia, da Milano a Bologna, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Rovigo, Padova e molte altre.

Una grande festa per la ripartenza organizzata da Alice nella Città insieme a Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, U.N.I.T.A., 100autori, ANAC, UECI, CNA Cinema e Audiovisivo, SNGCI con i Nastri d’Argento, FICE, ACEC, AFIC, doc/it e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Roma e il supporto di Regione Lazio, delle Italian Film Commissions, della Camera di Commercio di Roma e partner come Terna S.p.A. e TIMVISION.

L’evento prevede un programma articolato di iniziative, anteprime, maratone cinematografiche, incontri ed eventi speciali che mirano a recuperare e rinnovare il rapporto del pubblico con le sale cinematografiche grazie anche al supporto di registi, artisti, interpreti, sceneggiatori, giornalisti, critici e curatori di festival, a cominciare dalla madrina Monica Bellucci a Pierfrancesco Favino che presenterà "Io la conoscevo bene" di Antonio Pietrangeli, anche alla presenza di Elena Sofia Ricci, a Fabrizio Gifuni che parlerà al pubblico del suo film del cuore "Indagine su un cittadino al sopra di ogni sospetto" di Elio Petri, a Massimiliano Bruno protagonista di un evento speciale a lui dedicato a Roma. E ancora le maratone dedicate a Quentin Tarantino, Wong Kar-wai, Dario Argento, organizzata in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano - David di Donatello, e nel quarto anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio, sabato 3 luglio, quella dedicata a Fantozzi organizzata da Volume Entertainment e il Socio Aci.

A Roma la Maratona Fantozzi si terrà al cinema Adriano a partire dalle ore 23.00 del 3 luglio introdotta da una presentazione con ospiti speciali.

La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 21.00 alla Casa del Cinema e culminerà con la proiezione del docufilm “La Voce di Fantozzi” di Mario Sesti.

Saranno presenti attori legati alla saga fantozziana, amici, addetti ai lavori e compagni di viaggio dello stesso Villaggio, ma soprattutto la famiglia dell’attore che ha scelto questa significativa data per inaugurare, con una partecipazione eccezionale, una serie di iniziative che verranno annunciate nelle prossime settimane, promosse e realizzate in collaborazione con la società di eventi ONNI srl. In cartellone anche l'anteprima di “Penguin Bloom” di Glendyn Ivin con la presenza di Anna Foglietta a Milano al Multisala Gloria by Notorious Cinemas e quella dell’opera prima “Occhi Blu” di Michela Cescon con Valeria Golino, proiettata in diverse città tra cui Milano all’Anteo Palazzo del Cinema, alla presenza della regista e di Marina Spada, e Roma al Cinema Eden introdotta da Ivano De Matteo.

Non mancheranno le proiezioni speciali di “School of Mafia” di Alessandro Pondi presentato dal regista e dal cast tra cui Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Giuseppe Maggio, Michele Ragno e Guglielmo Poggi in diverse città italiane.

Apriranno le Notti Bianche del Cinema il 2 luglio le proiezioni con gli autori come quelle di Paolo Genovese con “Una famiglia perfetta”, Francesco Bruni con “Cosa sarà” e, nei giorni seguenti, quelle di Claudio Noce con “Padrenostro” e, a Trieste, Mauro Mancini con “Non odiare”. In programma anche film da vedere insieme ai propri figli come “18 regali” di Francesco Amato suggerito e presentato da Vittoria Puccini a Poggibonsi. A chiudere le Notti Bianche del Cinema il 4 luglio a Roma Edoardo Leo che al Multisala Andromeda presenta al pubblico il suo esordio alla regia “18 anni dopo”.



Ogni sala cinematografica che aderisce alle Notti Bianche del Cinema pubblicherà sul proprio sito la programmazione degli eventi in calendario.

IL PROGRAMMA NELLE VARIE CITTA' E REGIONI

LOMBARDIA

2 luglio

MILANO – ANTEO SPAZIO CINEMA

ore 17.20: APERTURA NOTTI BIANCHE DEL CINEMA con “Odio l’estate”

ore 19.50: “Occhi blu” presentato dalla regista MICHELA CESCON con MARINA SPADA

MILANO - ARENA MILANO EST

ore 23.30: MARATONA ARGENTO: “L’uccello dalle Piume di cristallo”, “Profondo Rosso”, “Suspiria”

MILANO - CINETECA MILANO MIC

ore 21.30: NOTTE ESPRESSIONISTA con 3 film espressionisti muti

“Il gabinetto del dottor Caligari”, “Faust”, “Il dottor Mabuse”

MILANO - CINETECA MILANO MEET

ore 21.30: NOTTE TRUFFAUT in pellicola: “I 400 colpi”, “L’uomo che amava le donne”, “La signora della porta accanto”

SESTO SAN GIOVANNI - CINEMA RONDINELLA

ore 18.15: “Mi chiedo quando ti mancherò” presentato dal regista FRANCESCO FEI

MILANO – CINEMA BELTRADE

ore 20.00 “Fulci for fake” presentato dal regista SIMONE SCAFIDI

ore 22.00 “I quattro dell’apocalisse” di LUCIO FULCI

ore 24.00 “Sette note in nero” di LUCIO FULCI

ore 02.00 “Fulci talks” di ANTONIETTA DE LILLO

3 luglio

MILANO – ANTEO SPAZIO CINEMA

ore 19.15: “Mi chiedo quando ti mancherò” presentato dal regista FRANCESCO FEI

ore 21.45: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

MILANO - MULTISALA GLORIA BY NOTORIOUS CINEMAS

ore 18.30: “Penguin Bloom”di GLENDYN IVIN con la presenza di ANNA FOGLIETTA

MILANO - ARENA MILANO EST

ore 21.30: MARATONA TARANTINO

“Pulp Fiction”, “Le iene”, “Bastardi senza gloria”

PADERNO DUGNANO - CINETECA MILANO METROPOLIS 2.0

ore 21.00: NOTTE AL FEMMINILE con “Il favoloso mondo di Amélie” di JEAN-PIERRE JEUNET e “In the mood for love” di WONG KAR-WAI

PIEMONTE

2 luglio





BUSCA (CUNEO) - CINEMA LUX

ore 24.00: MARATONA DARIO ARGENTO: “L'uccello dalle piume di cristallo”

ore 02:30: “Il gatto a nove code”

ore 05:00: “Quattro mosche di velluto grigio”

3 luglio

TORINO – CINEMA CENTRALE ARTHOUSE

ore 21.00: “Mi chiedo quando ti mancherò” presentato dal regista FRANCESCO FEI

TORINO - MASSAUA CITYPLEX

ore 20.45: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI

ore 21.15: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 24.00: NOTTE PROFONDO HORROR - DA DARIO ARGENTO AI GIORNI NOSTRI

“L'uccello dalle piume di cristallo”, “Profondo rosso”

“The Conjuring: per ordine del diavolo” di MICHAEL CHAVES

“Spiral: l'eredità di Saw” di DARREN LYNN BOUSMAN

“A Quiet Place 2” di JOHN KRASINSKI

BUSCA (CUNEO) - CINEMA LUX

ore 21.30: MARATONA DARIO ARGENTO: “Profondo rosso”

ore 24.00: “Suspiria”

4 luglio

BUSCA (CUNEO) - CINEMA LUX

ore 02.30: “Inferno” di DARIO ARGENTO

ore 05.00: “Tenebre” di DARIO ARGENTO

LIGURIA

3 luglio

LA SPEZIA - ARENA CINEMA IL NUOVO

ore 21.30: “Profondo rosso” di DARIO ARGENTO

TOSCANA

2 luglio

FIRENZE - “APRITI CINEMA” (PRESSO GLI UFFIZI)

ore 21.30: “La Notte” di MICHELANGELO ANTONIONI

CERTALDO (FIRENZE) - MULTISALA BOCCACCIO

ore 20.30: MARATONA QUENTIN TARANTINO

POGGIBONSI (SIENA) - CINEMA GARIBALDI

ore 18.00 : “18 Regali” presentato da VITTORIA PUCCINI

ore 20.00: videomessaggio di DARIO ARGENTO + MARATONA ARGENTO

3 luglio

CERTALDO (FIRENZE) - MULTISALA BOCCACCIO

ore 20.30: “Occhi Blu” di MICHELA CESCON

ore 23.00: MARATONA QUENTIN TARANTINO

POGGIBONSI (SIENA) - CINEMA GARIBALDI

ore 18.00: “Bellissime” di ELISA AMORUSO

ore 20.00: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 23.00: videomessaggio di DARIO ARGENTO e proiezione di “Profondo rosso”

4 luglio

CERTALDO (FIRENZE) - MULTISALA BOCCACCIO

ore 20.30: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 23.00: MARATONA QUENTIN TARANTINO

EMILIA-ROMAGNA

2 luglio

BOLOGNA - CINEMA LUMIÈRE

ore 21.00 “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ABRUZZO

2 luglio

PESCASSEROLI (L’AQUILA) – CINEMA ETTORE SCOLA

ore 21.30: “The Father” di FLORIAN ZELLER

ore 24.00: MARATONA QUENTIN TARANTINO

3 luglio

PESCASSEROLI (L’AQUILA) – CINEMA ETTORE SCOLA

ore 10.30: “C’eravamo tanto amati” di ETTORE SCOLA

ore 17.00: proiezione di “Ridendo e scherzando” diretto da PAOLA e SILVIA SCOLA alla presenza della famiglia SCOLA

ore 18:30: “Una giornata particolare” di ETTORE SCOLA

ore 22.00: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI

ore 24.00: MARATONA QUENTIN TARANTINO

MARCHE

2 luglio

SENIGALLIA (ANCONA) - ARENA GABBIANO

ore 21.30: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

LAZIO

2 luglio

ROMA - TIMVISION FLOATING THEATRE

ore 21.00 MARATONA DARIO ARGENTO con videomessaggio

“L’uccello dalle piume di cristallo”, “Profondo rosso”, “Suspiria”





ROMA - CINEMA EDEN

ore 18.30: “Occhi blu” di MICHELA CESCON presentato da IVANO DE MATTEO

ROMA - CINEMA QUATTRO FONTANE

nella sala 2, ore 23.30: MARATONA ARGENTO con videomessaggio

“L’uccello dalle piume di cristallo”, “Profondo rosso”, “Suspiria”

nella sala 3, ore 18.00: “Una famiglia perfetta” presentato dal regista PAOLO GENOVESE

ROMA - CINEMA ADRIANO

nella sala 1 ore 18.30: “Cosa sarà” presentato dal regista FRANCESCO BRUNI con la presenza di ANDREA BOSCA

ore 23.30: MARATONA MAX BRUNO con la presenza di MASSIMILIANO BRUNO e GIORGIA CARDACI

“Nessuno mi può giudicare”, “Non ci resta che il crimine”, “Beata ignoranza”

ROMA - CINEMA FARNESE

ore 21:45 e ore 23:30: ANTEPRIMA NAZIONALE “JODOROWSKY’S DUNE” di FRANK PAVITCH

3 luglio

ROMA - CINEMA ANDROMEDA

ore 19.30: MARATONA MAX BRUNO presentata da MASSIMILIANO BRUNO

“Nessuno mi può giudicare”, “Non ci resta che il crimine”, “Beata ignoranza”

ROMA - CINEMA S.C.E.N.A.

ore 10.00: “Glassboy” di SAMUELE ROSSI con la presenza di GABRIEL MANNOZZI DE CRISTOFARO

ore 12.00: “Il buco in testa” con la presenza del regista ANTONIO CAPUANO e TERESA SAPONANGELO

ore 16.30: “Rosa pietra stella” di MARCELLO SANNINO

ore 18.30: “Il Tramite” con la presenza in sala del regista STEFANO REALI

ore 20.45: “Burraco fatale” con la regista GIULIANA GAMBA

ore 22.30: “La regola d’oro” di ALESSANDRO LUNARDELLI con SIMONE LIBERATI

ROMA - CASA DEL CINEMA

ore 21.00: EVENTO FANTOZZI con la proiezione del documentario “La voce di Fantozzi”, con la presenza della famiglia VILLAGGIO e di EZIO GREGGIO

ROMA - TIMVISION FLOATING THEATRE

Evento speciale dedicato a ORSON WELLES

ROMA - CINEMA EDEN

nella sala 1, ore 20.00: NOTTI D’ARGENTO collegamento IN DIRETTA con il regista DARIO ARGENTO per la serata DAVID DI DONATELLO con PIERA DETASSIS. A seguire “L’uccello dalle piume di cristallo” presentato da VALERIA SOLARINO

ore 22.00: “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di ELIO PETRI presentato da FABRIZIO GIFUNI

nella sala 2

ore 19.00: “The Manchurian Candidate” presentato da SABINA GUZZANTI

ore 21.45: “La giusta distanza” presentato da VALENTINA LODOVINI con la presenza di ANDREA BOSCA

nella sala 3

ore 23.00: MARATONA DARIO ARGENTO

“L’uccello dalle piume di cristallo”, “Profondo rosso”, “Suspiria”







ROMA - CINEMA QUATTRO FONTANE

nella sala 1

ore 21.30: “Occhi blu” presentato dalla regista MICHELA CESCON

nella sala 2

ore 23.30: MARATONA QUENTIN TARANTINO

ROMA - CINEMA ADRIANO

nella sala 1

ore 11.00: “I Goonies” di RICHARD DONNER presentato da FABIA BETTINI e GIORGIA CARDACI

ore 19.00: “La doppia ora” di GIUSEPPE CAPOTONDI presentato da STEFANO SARDO

ore 21.00: “Peggio di così si muore” di MARCELLO CESENA presentato da CARLA SIGNORIS

nella sala 8

ore 18.00: “Le vite degli altri” di FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK presentato da CARLOTTA NATOLI

ore 20.30: “L’età imperfetta” presentato dal regista ULISSE LENDARO e ANNA VALLE

ore 22.30: “La ragazza con la pistola” di MARIO MONICELLI presentato da IRENE FERRI

nella sala 10

ore 18.00: “Arrivederci Saigon” presentato dalla regista WILMA LABATE

nella sala 5

ore 20.30: “Io la conoscevo bene” di ANTONIO PIETRANGELI presentato da PIERFRANCESCO FAVINO con la presenza di ELENA SOFIA RICCI

ore 23.30: MARATONA FANTOZZI

ROMA - CINEMA FARNESE

ore 18:15: “La cordigliera dei sogni” di PATRICIO GUZMANN

ore 20.00: “Mi chiedo quando ti mancherò” di FRANCESCO FEI

ore 21:45 e ore 23:30: ANTEPRIMA NAZIONALE “JODOROWSKY’S DUNE” di FRANK PAVITCH

4 luglio

ROMA - CINEMA ANDROMEDA

ore 20.00: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI presentato da GIUSEPPE MAGGIO, MICHELE RAGNO e GUGLIELMO POGGI

ore 22.00: “18 anni dopo” presentato dal regista EDOARDO LEO (chiude le Notti Bianche del Cinema)

ROMA - CINEMA S.C.E.N.A.

17.30 “Tutto il mondo fuori” presentato dal regista IGNAZIO OLIVA

19.00 “Addio al nubilato” di FRANCESCO APOLLONI

21.30 “Progetto Panico” presentato dalla regista PAOLA RANDI

23.00 “Normal” presentato dalla regista ADELE TULLI

ROMA - CINEMA EDEN

nella sala 2

ore 20.00: “Padrenostro” presentato dal regista CLAUDIO NOCE con la presenza di FABRIZIA SACCHI

ROMA - CINEMA QUATTRO FONTANE

nella sala 3

ore 18.45: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 21.30: “State a casa” di ROAN JOHNSON

ROMA - CINEMA ADRIANO

nella sala 8

ore 11.00: “44 gatti”

ore 17.00: “Le WINX”

ore 19.00: “Will Hunting – Genio Ribelle” di GUS VAN SANT presentato da THOMAS TRABACCHI

nella sala 6

ore 18.00: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI presentato da PAOLO CALABRESI e PAOLA MINACCIONI

NUOVO CINEMA AQUILA, centro di promozione cinematografica di ROMA CAPITALE

2 luglio

ore 00.10 ‘La Passione come una corsa in salita’ di Luca Immesi e Fabio Meloni

ore 00.20 ‘Amor Fati’ di Luca Immesi

ore 00.40 ‘Terrafolle’ di Riccardo Ceccherini

ore 01.00 ‘La seduzione spettrale’ di Riccardo Ceccherini

ore 01.10 ‘L’occhio freddo’ di Riccardo Ceccherini

ore 01.20 ‘Mondo Za’ di Gianfranco Pannone

3 luglio

ore 00.10 ‘In her shoes’ di Maria Iovine

ore 00.40 ‘My Tyson’ di Claudio Casale

ore 01.00 ‘La scienza dell’amore’ di Gaia Siria Meloni

ore 01.10 ‘Mentre l’auto aspetta’ di Gaia Siria Meloni

ore 01.15 ‘L’uomo che sorride’ di Giancarlo Castelli

L’ingresso è gratuito

ROMA - ARENA LAURENTINA NOTTI BIANCHE DA BRIVIDO

MARATONA ALFRED HITCHCOCK

BIBLIOTECA LAURENTINA | CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE

2 luglio

Ore 19:30 IL PENSIONANTE

Ore 23:30 BLACKMAIL

Ore 01:00 THE MAN WHO KNEW TOO MUCH

Ore 02:30 LA MOGLIE DELL FATTORE

Ore 04:30 L’AGENTE SEGRETO|THE SECRET AGENT

Ore 06:00 THE SKIN GAME

Ore 23:30 IL LABIRINTO DELLA PASSIONE

3 luglio

Ore 01:00 ROPE – NODO ALLA GOLA

Ore 02:30 IL SIGNORE E LA SIGNORA SMITH

Ore 04:30 REBECCA

Ore 06:30 ISOLA DEL PECCATO | THE MANXMAN

Ore 18:00 TABARIN DI LUSSO – CHAMPAGNE

Ore 20:00 MURDER!

Ore 23:30 SPELLBOUND

4 luglio

Ore 02:00 NOTORIUS

Ore 04:00 VINCI PER ME

Ore 05:30 LA FINESTRA SUL CORTILE

Ore 18:00 IL CLUB DEI TRENTANOVE

CASSINO (FROSINONE) - CINEMA TEATRO MANZONI

2 luglio

ore 23:15 “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI

ore 24.50 “La terra dei figli” di CLAUDIO CUPELLINI

3 luglio

ore 17.00: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI

ore 23.15: MARATONA TARANTINO

4 luglio

ore 15.00: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 16.35 “Occhi blu” di MICHELA CESCON

PUGLIA

2 luglio

POLIGNANO A MARE (BARI) – CINEMA ARENA VIGNOLA

ore 21.15 “Il bene mio” presentato dal regista PIPPO MEZZAPESA

SICILIA

2 luglio

TAORMINA FILM FEST

ore 21.00 intervento di SUSANNA NICCHIARELLI e proiezione di “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

VITTORIA (RAGUSA) - MULTISALA GOLDEN

Ore 21.30 MARATONA TARANTINO

ore 22.30: MARATONA WONG KAR-WAI

RAGUSA - CINETEATRO LUMIÈRE

ore 20.30: “Cosa sarà” di FRANCESCO BRUNI

3 luglio

RAGUSA - CINETEATRO LUMIÈRE

ore 19.00: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 21.00: “Occhi blu” di MICHELA CESCON

ore 23.00: MARATONA WONG KAR-WAI

VITTORIA (RAGUSA) - MULTISALA GOLDEN

ore 20.30: “Penguin Bloom” di GLENDYN IVIN

ore 22.15 MARATONA TARANTINO

4 luglio

RAGUSA - CINETEATRO LUMIÈRE

ore 19.00: “Padrenostro” di CLAUDIO NOCE

VITTORIA (RAGUSA) - MULTISALA GOLDEN

ore 19.00: “School of Mafia” di ALESSANDRO PONDI