Hotel Transylvania 4, posticipata la data di uscita

Attesa prolungata per il ritorno delle avventure degli occupanti del pazzo ed inquietante Hotel Transylvania. L'uscita del quarto capitolo della fortunata saga animata, atteso in Italia col titolo “Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso” è stata posticipata da Sony Pictures e il film, che era programmato per il 23 luglio, sarà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021.

approfondimento Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso, il trailer ufficiale Non ci sono comunicazioni riguardo a una possibile nuova data per l'arrivo della pellicola nelle sale italiane, per cui resta al momento valida l'uscita per il 2 settembre. Cresce l'attesa per questo nuovo episodio, annunciato come la conclusione della saga, che avrà una nuova direzione rispetto ai precedenti: la coppia formata da Jennifer Kluska e Derek Drymon ha sostituito Genndy Tartakovsky, regista dei primi tre film. Il franchise ha incassato complessivamente 1 miliardo e 360 milioni di dollari nel mondo.