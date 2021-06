KATE, il teaser trailer dell’action movie con Mary Elizabeth Winstead

Il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film d'azione con protagonista l'attrice celebre per aver interpretato Helena Bertinelli e la Cacciatrice in "Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn" ha già in sé tutti gli ingredienti base della "ricetta". Azione al quadrato, suspense al cubo e un ritmo sincopato che sembra quasi una partitura rock

È uscito il video che anticipa le prime immagini dell'attesissimo KATE, action movie con protagonista Mary Elizabeth Winstead. Il teaser trailer che da poche ore è comparso in rete ha già in nuce tutti gli ingredienti basilari di questa ricetta cinematografica che farà gola ai palati ghiotti di azione.



L'attrice diventata famosa nei panni di Helena Bertinelli e la Cacciatrice in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, infatti, si riconferma un nome cult del genere action.

In KATE interpreta un'assassina che non fallisce mai ma che ha comunque le ore contate... È stata infatti avvelenata in maniera irrimediabile, motivo per cui le rimangono meno di 24 ore prima di spirare. E cosa farà in questo lasso di tempo? Di tutto e di più. Il sottotitolo del film potrebbe essere "La vendetta è un piatto da servire bollente", insomma. Kate non ha certo il tempo di fare sbollire la sua rabbia, tantomeno di far raffreddare la vendetta...



Il film arriverà il 10 settembre su Netflix (disponibile anche su Sky Q) e promette di tenere incollati allo schermo tutti i cinefili amanti della cinetica, oltre che della cineteca...

Il ritmo veloce dell'azione che non lascia scampo, né ai personaggi né agli spettatori, fa infatti da fil rouge a questo teaser trailer e sicuramente sarà anche il leitmotiv della pellicola.



Il video è uscito in occasione del primo giorno della Netflix Geeked Week, riscuotendo immediatamente un enorme successo. Quindi se l'hype era già notevole (Mary Elizabeth Winstead ha un foltissimo stuolo di fan), adesso si taglia proprio con il coltello...