Indiana Jones 5, foto dal set: c'è un giovane Harrison Ford

approfondimento

Indiana Jones 5, prime foto dal set con Harrison Ford

Il lavoro sul set si svolgerà, in questa fase, presso i Pinewood Studios e in svariate location nel Regno Unito. In seguito ci si sposterà in altre aree in giro per il mondo, approdando anche in Italia, nello specifico in Sicilia. La produzione proseguirà per svariati mesi, concludendosi a ottobre 2021.