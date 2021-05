100X100 CINEMA, si rinnova il magazine di Sky

100X100 CINEMA , il magazine di Sky pensato per gli amanti del cinema, si rinnova e offre agli spettatori un appuntamento settimanale. Dal 24 maggio , ogni lunedì alle 20.55 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due , uno spazio fisso per approfondire temi e novità sui titoli targati Sky Original, i film in uscita nelle sale e quelli in programmazione sui canali Sky Cinema.

Ça va sans dire , dai tempi dell’arrivo del treno nella stazione di Ciotat, il, cinematografo è molto cambiato, ma l’emozione, in fondo, è rimasta la stessa. E cosi 100x100 Cinema, un programma che già dal nome, evidenzia la propria passione per il grande schermo, cambia, ma l’amore per i film, i registi, gli attori resta quello di sempre. Cosi scopriamo insieme le principali novità del magazine di Sky pensato per gli amanti della settima arte.

“Il cinema lo chiamerei, semplicemente vita”. Così il maestro Bernardo Bertolucci definiva la settima arte. E in fondo sono oltre 120 anni che quell’invenzione “senza futuro” (mai previsione si rivelo più errata) continua a mescolarsi con le nostre esistenze. Quelle immagini in movimento ci tengono compagnia, fanno pensare, commuovere, ridere, spaventare.

A guidare gli spettatori in prima serata nel mondo del cinema, attraverso interviste esclusive e rubriche di approfondimento, saranno la new entry Francesca Baraghini, giornalista di SkyTG24 e il volto di Sky Cinema Francesco Castelnuovo. Dallo studio di 100x100 CINEMA la coppia incontrerà i principali protagonisti del cinema italiano e internazionale. E, già dalle foto, i due conduttori sembrano ricordare le grandi coppie della Hollywood dei tempi d’oro.

In questa nuova veste 100x100 CINEMA sarà anche un osservatorio privilegiato sugli Sky Original. Tra interviste ai protagonisti, backstage e visite sul set, il programma vi svelerà tutti i segreti delle nostre produzioni originali.

E ora che finalmente hanno riaperto le sale cinematografiche, il magazine settimanale ci terra aggiornati su tutti i film in uscita al cinema e sui titoli che vedremo direttamente su Sky. Last but not least, il programma ci racconterà tutto quello che c’è da sapere sulle première e le saghe più celebri ed emozionanti in programmazione sui canali cinema di Sky.

L’appuntamento con 100x100 CINEMA, è dal 24 maggio ogni lunedì alle 20.55 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due.

Insomma, parafrasando Robert De Niro, nella famosa scena tratta da "Gli Ultimi Fuochi,” stiamo solo facendo del Cinema”, al 100X100.