Addio a Charles Grodin, star della commedia americana

L'attore si è spento a 86 anni ed era malato di tumore al midollo spinale. Tra gli altri ruoli, è stato anche protagonista di film come Il rompicuori (1972), King Kong (1976),Il paradiso può attendere (1978), Nel 1964 rifiutò il ruolo da protagonista ne Il Laureato, parte assegnata poi a Dustin Hoffman.

Nato il 21 aprile 1935, a Pittsburgh in Pennsylvania, Charles Grodin inizia la sua carriera cinematografica con un piccolissimo ruolo (non accreditato) in Ventimila leghe sotto i mari (1954) Successivamente recita in diverse serie televisive. Nel 1968 veste i panni dell’ostetrico nel capolavoro horror firmato da Roman Polanski. Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York. Inoltre, in questi anni, scrive e dirige Hooray! It's a Glorious Day...and All That; dirige anche altre due commedie, sempre per Broadway: Amanti ed altri estranei e Thieves. Dopo aver ricoperto un ruolo di supporto nella commedia Comma 22 Tratto dal romanzo omonimo di Joseph Heller.

Per Charles la vera popolarità arriva con Il rompicuori, commedia sentimentale diretta da Elaine May, per il quale Grodin ottiene una candidatura ai Golden Globe. A seguire partecipa a Kink Kong prodotto da Dino De Laurentiis, interpretando il personaggio dell'ambizioso Fred Wilson. Nel 1978, recita a fianco di Warren Beatty nella commedia fantastica Il paradiso può attendere. Negli anni 80 fa parte del cast di diversi film, come Bastano tre per fare una coppia (1980). La signora in rosso (1984) e Prima di mezzanotte (1988), in cui recita al fianco di Robert De Niro,