Dovrebbe essere in cantiere un film biopic sul naturalista Steve Irwin, che molti di noi conoscono con il soprannome di "cacciatore di coccodrilli", come intitolava la serie televisiva di cui era protagonista.



Si tratta del naturalista, divulgatore scientifico, documentarista e personaggio televisivo australiano che dal 1996 fino alla sua morte (avvenuta nel 2006) è stato protagonista della serie di documentari incentrati sulla fauna selvatica dal titolo The Crocodile Hunter.



Purtroppo anche la sua tragica morte ha contribuito ad aumentare esponenzialmente la fama di questa vera e propria celebrità: il 4 settembre del 2006 Irwin è morto tragicamente durante un incidente subacqueo presso Port Douglas, in Australia.

Si trovava a Batt Reef, parte della Grande barriera corallina, per realizzare un documentario sulla sua fauna quando un trigone spinoso (una razza dalla coda spinosa) l'ha punto vicino al cuore. L'aculeo altamente velenoso dell'animale ha ucciso il naturalista davanti agli occhi del cameraman, che stava riprendendo la scena.