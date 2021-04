The Man Who Sold His Skin

approfondimento

Oscar 2021, la lista completa delle nomination

Sinossi

Sam Ali, un giovane siriano sensibile e impulsivo, fugge dalla guerra lasciando il suo paese per il Libano. Per poter arrivare in Europa e vivere con l'amore della sua vita, accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti contemporanei più intriganti e sulfurei del mondo. Trasformando il proprio corpo in una prestigiosa opera d'arte, Sam finisce per rendersi conto che la sua decisione potrebbe non significare la libertà.

Cast&Crew

Regia: Kaouther Ben Hania

Attori: Yahya Mahayni (Sam Ali), Dea Liane (Abeer), Koen de Bouw (Jeffrey Godefroi), Monica Bellucci (Soraya Waldy), Saad Lostan (Ziad), Darina Al Joundi (Madre di Sam), Jan Dahdouh (Hazem), Christian Vadim (William), Marc De Panda (Marc Sheen), Najoua Zouhair (Sorella di Sam), Husam Chadat (Adel Saadi), Nadim Cheikhrouha (Guardia del museo), Rémi Sarmini (Poliziotto), Mouldi Kriden (Poliziotto), Rupert Wynne-James (Conservtore), Wim Delvoye (Assicuratore)

Sceneggiatura: Kaouther Ben Hania

Fotografia: Christopher Aoun

Musiche: Amine Bouhafa

Montaggio: Marie-Hélène Dozo

Scenografia: Sophie Abdelkefi

Costumi: Randa Khedher

Effetti: Jean-Michel Boublil - (visivi)

Suono: Anders Billing, Vive Leny Andrieux

Produzione: Tanit Films, Cinetelefilms, Twenty Twenty Vision Filmproduktion, Kwassa Films, Laika Film & Television, in coproduzione con Metafora Media Production, Sunnyland Film As A Member Of A.R.T. Group, Film I Väst, Voo & Be Tv, Istiqial Films

Distribuzione: n.d.

Uscita in Italia: n.d.

Note

- Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Yahya Mahayni alla 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2020).

- Candidato all'Oscar 2021 come miglior film internazionale.

- È il terzo film proveniente dal continente africano e il primo film tunisino a ricevere la candidatura all’Oscar per il miglior film internazionale (ex miglior film straniero). Già nel 2018 un film di Kaouther Ben Hania, Beauty and the Dogs, era stato proposto dalla Tunisia per ottenere la candidatura.