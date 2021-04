approfondimento

Oscar 2021, la lista completa delle nomination

Sinossi

Poche settimane prima dei severissimi esami di ammissione all'università, l'ambiziosa Chen Nian assiste al suicidio di una compagna di classe, vittima di bullismo, poi viene tormentata anche lei da un terzetto di bulle. La madre di Chen non è in grado di aiutarla e non riescono a farlo neppure la scuola o le forze dell'ordine. Chen, però, trova un alleato decisamente inatteso quando s'imbatte nel giovane teppista Liu Beishan: non solo le dà rifugio, ospitandola, ma la scorta lungo i tragitti da casa a scuola e da scuola a casa. Il ragazzo, ovviamente, non può fare l'angelo custode 24 su 24 e le persecutrici di Chen, guidate dalla ricca Wei Lai, non desisteranno tanto facilmente dal loro piano crudele...

Cast&Crew

Regia: Derek Tsang

Attori: Zhou Dongyu (Chen Nian), Zhou Ye (Wei Lai), Jackson Yee (Liu Beishan), Yin Fang (Zheng Yi)

Soggetto: dal romanzo In His Youth, In Her Beauty di Jiu Yue Xi

Sceneggiatura: Lam Wing-Sum, Li Yuan (Ii), Xu Yimeng, Chen Nan

Fotografia: Yu Jing Pin

Musiche: Varqa Buehrer

Montaggio: Zhang Yibo

Scenografia: Honghu Liang

Costumi: Dora Ng

Produzione: Shooting Pictures, He Nan Dian Ying Dian Shi Zhi Zuo Ji Tuan, China Wit Media, Tianijn Xiron Entertainment, We Pictures, Goodfellas Media

Distribuzione: n.d.

Uscita in Italia: n.d.

Note

- Candidato all'Oscar 2021 come miglior film straniero.

- Better Days è una coproduzione tra Hong Kong e Cina continentale ed è stato uno dei titoli più amati al Far East Film Festival 2020, dove si è aggiudicato sia il premio del pubblico, il Gelso d’Oro, che quello degli accreditati Shogun, il Gelso Nero.

- Opera seconda dell’hongkonghese classe 1979 Derek Kwok Cheung Tsang, figlio del leggendario Eric Tsang, Better Days ha gareggiato all’IFFAM di Macao 2019 nella sezione New Chinese Cinema. Precedentemente era stato bloccato dalla censura, per ben due volte: annunciato alla Berlinale 2019, era saltato all’ultimo minuto; analogamente, l’uscita in patria prevista per giugno 2019 era stata dilazionata.

- La protagonista Zhou Dongyu, classe 1992, ha raggiunto la notorietà grazie a Under the Hawthorn diretto nel 2010 da Zhāng Yìmóu. La Top 100 di Forbes China Celebrity 2020 l’annovera al terzo posto.

- Il gaokao, ovvero l’esame d’ingresso all’università cinese, è molto duro, la competizione tra gli studenti esasperata.