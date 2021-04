Le isole dell’energia verde, il docu sulla green energy

Il nuovo documentario di ARTE passa al setaccio le soluzioni maggiormente innovative in materia di produzione di energia rinnovabile. Da quella geotermica prodotta in Islanda fino allo sfruttamento delle maree in Scozia, tutte le varie declinazioni della Green Energy sono protagoniste di questo interessante docu

Un viaggio che ci porta a ogni latitudine e in ogni angolo del mondo per scoprire le tante declinazioni della green energy: si intitola Le isole dell’energia verde ed è il nuovo documentario di ARTE che rende protagoniste le varie sfumature dell'energia rinnovabile.



Dell'energia geotermica prodotta in Islanda alla tecnologia che si serve delle maree per produrre energia sull'isola scozzese di Orkney; dai cittadini che possiedono turbine eoliche sull'isola danese di Samso fino ad arrivare a Madeira, le cui fabbriche termiche mixano energia eolica e idraulica, questo interessante reportage analizza tutte le soluzioni energetiche maggiormente innovative in chiave ecosostenibilità.