Cenerentola, in arrivo un live-action sulle sorellastre

Kristen Wiig, Annie Mumolo e Walt Disney sono a lavoro a una pellicola incentrata sulle sorellastre, stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine Deadline

Una delle fiabe più famose e amate al mondo che continua a far sognare generazioni e generazioni, a distanza di oltre settant’anni dall’iconico cartone animato targato Walt Disney, Deadline ha annunciato in esclusiva l’inizio dei lavori per un live-action dedicato alle sorellastre della protagonista, note in Italia come Anastasia e Genoveffa.

Cenerentola, al via la produzione del film sulle sorellastre approfondimento 70 anni fa usciva Cenerentola, il cartoon che salvò la Disney Se nel 2015 Lily James, classe 1989, è stata protagonista della pellicola che ha portato la fiaba sul grande schermo incassando oltre mezzo miliardo di dollari al botteghino internazionale conquistando anche una prestigiosa nomination all’ottantottesima edizione degli Academy Awards nella categoria Migliori costumi, ora Walt Disney sarebbe a lavoro a un live-action incentrato sulle celebri sorellastre. Infatti, nelle scorse ore il magazine ha rivelato in esclusiva l’avvio della produzione della pellicola, intitolata provvisoriamente Le sorellastre di Cenerentola. Nel progetto troviamo coinvolte Kristen Wiig e Annie Mumolo, anche se non è dato sapere se la loro presenza sarà anche in qualità di attrici, visto il recente inizio della produzione.