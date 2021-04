Mister Paura presenta Siberia, un thriller romantico con Keanu Reeves

Amore, morte e diamanti in un film ambientato in Siberia e interpretato da Keanu Reeves. In onda in prima tv lunedì 19 su Sky Cinema Uno

“ La Siberia... è un concetto d'una gravità fatale quasi inconcepibile”, scriveva Theodor Kröger- Una giungla di ghiaccio. Un algido dedalo in cui il mercante americano di diamanti Keanu Reeves si perderà. Un cuore in inverno può sciogliersi al fuoco della passione. Ma la guerra resta fredda. Gli affari sono affari. I diamanti, si sa, sono per sempre. La pazienza, no. E’ come l’aria in una stanza chiusa: a un certo punto si esaurirà. Ubriachi di vodka di una marca immaginaria, gli amanti si consumano al fuoco di una candela. Solo che basta un fiammifero per bruciare il mondo intero. Il diamante blu è immutabile, raro, indistruttibile. La vita, invece, può finire, all’improvviso. Tra vero e falso, tra amici e nemici, tra Mirny e San Pietroburgo, la preda tenta di trasformarsi in cacciatore. Ma amarsi nelle notti bianche è qualcosa di fatale. La Siberia uccide le cose che ama.