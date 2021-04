Space & Aliens, una programmazione dell'altro mondo

Dal 12 al 16 aprile, Sky Cinema Collection dedica cinque giorni agli abitanti di altri pianeti e ai viaggi intergalattici con pellicole cult come Men in Black, Apollo 13 ed E.T. – L’extraterrestre

In calendario su Space & Aliens troviamo successi recenti come Ad Astra , con Brad Pitt astronauta alle prese con un viaggio ai termini del Sistema Solare per trovare traccia del padre scomparso anni prima, e veri e propri classici come E.T. – L’extraterrestre di Steven Spielberg, pellicola che ha per protagonista l’alieno più tenero di tutto l’universo conosciuto.

Sempre a proposito di Spielberg, in scaletta troviamo anche un altro “mostro sacro” del cinema di fantascienza, ovvero Incontri ravvicinati del terzo tipo, qui riproposto nella Director’s Cut. E a proposito di cult, non è possibile non citare Apollo 13 di Ron Howard, con Tom Hanks, Kevin Bacon e Bill Paxton a interpretare i membri dell’equipaggio della sfortunata missione (quella di “Houston, abbiamo un problema”).



Nello spazio nessuno potrà sentirci ridere? Può darsi, ma di sicuro qui sulla Terra si sentiranno tutte le risate scatenate dalla commedia sci-fi per eccellenza, ovvero Balle spaziali, in cui il geniale Mel Brooks prende in giro molti dei grandi classici del genere, a cominciare ovviamente da Star Wars.



E se c’è qualcosa che non mancherà su Space & Aliens, saranno le emozioni, con titoli spassosi e avventurosi come Men in Black e Cowboys & Aliens e introspettivi e surreali come Moon. Insomma, lassù, dal 12 al 16 aprile, ne vedremo proprio delle belle…