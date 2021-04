Steps,il film sulle sorellastre di Cenerentola prodotto da Amy Poehler

Netflix ha annunciato un progetto che si rivelerà una svolta epocale nella storia delle fiabe, offrendoci per la prima volta un punto di vista differente sul conto delle sorellastre di Cenerentola. Si intitolerà Steps e sarà un musical animato prodotto dall’attrice statunitense Amy Poehler che racconta la storia di due sorellastre. Le protagoniste “vengono trascurate a causa del matrimonio dal principe e si imbarcano in un viaggio epico. Durante il percorso si rendono conto che le favole, considerate perfette dal loro punto di vista, potrebbero non esserlo a tutti gli effetti, diversamente da come pensavano all’inizio”, fanno sapere dalla produzione di Steps.

Steps, la commedia musicale con protagoniste le sorellastre di Cenerentola



La sceneggiatura di Steps si baserà su un soggetto di Riki Lindhome (co-creatrice di Another Period) e sarà scritta dalla stessa Lindhome.

Trattandosi di un musical, fondamentale sarà la colonna sonora che verrà curata sia dall’attrice e comica Kate Micucci sia da Riki Lindhome.



Queste due artiste collaborano assieme nel duo Garfunkel e Oates e sono molto attive nelle commedie musicali.

La pellicola animata ordinata da Netflix verrà diretta da Alyce Tzue, vincitrice di uno Student Academy Award per il suo cortometraggio Soar. A produrre saranno Kate Micucci e Riki Lindhome, dunque un team tutto al femminile, a ogni livello (protagoniste comprese).





“Le nostre sorellastre sono una coppia di giovani immigrate asiatiche che vivono in un mondo da favola. Nel loro viaggio attraversano le pressioni del regno per raggiungere il loro sogno. È una storia che risuona nel profondo del mio cuore, soprattutto alla luce dei terribili atti di cancellazione contro la comunità asiatica. Sono grata di lavorare con questo incredibile team. Non vediamo l’ora di riuscire a portare Steps nel mondo!”, ha dichiarato la regista Alyce Tzu, di origini asiatiche.



E anche il nome più celebre del team, ossia Amy Poehler (che abbiamo visto recentemente presentare la cerimonia di consegna dei Golden Globe assieme a Tina Fey), sembra non stare più nella pelle.



“Siamo così entusiasti di lavorare con Netflix, Riki, Kate e Alyce su questa storia gioiosa e necessaria”, ha dichiarato Amy Poehler.