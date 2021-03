Covid, Cortinametraggio al via nel rispetto delle normative

La XVI edizione di Cortinametraggio, non si ferma e si svolgerà, dal 22 al 28 marzo, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) tra presenza e streaming. Il festival diretto da Maddalena Mayneri si realizzerà così, solo per alcuni giurati e talent tra cui Claudia Gerini, Milena Vukotic e Nancy Brilli, di persona mentre online per il pubblico da casa che potrà vedere i corti in concorso su MYmovies.it. Dirette live giornaliere andranno poi in onda grazie a MYmovies e canaleeuropa.tv. Il pubblico potrà così interagire in diretta con gli autori dei corti in concorso e i giurati. Ogni mattina da martedì 23 a sabato 27 marzo, su canaleeuropa.tv ma anche in diretta Facebook sulla pagina di Cortinametraggio, ci saranno gli incontri con i registi in concorso al festival. Su MYmovies lunedì 22 ci sarà anche la diretta della prima serata del festival presentata da Anna Ferzetti. Sempre su MYmovies sabato 27 marzo la serata di premiazione chiuderà la XVI edizione di Cortinametraggio.