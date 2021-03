L’attore premio Oscar per "Manchester by the Sea" affianca il collega Sam Claflin (reduce del successo del film "Enola Holmes") in un nuovo thriller psicologico in cui Affleck interpreta uno psichiatra perseguitato a causa dell'orribile crimine di cui si è macchiato un suo paziente. Una pellicola venata di suspense che lascia con il fiato corto fino alla fine.

No, non stiamo parlando della celebre canzone dei Police ma del nuovo film diretto dal regista Vaughn Stein con protagonisti Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan: Every Breath You Take, in uscita nei cinema statunitensi e su premium video on-demand il 2 aprile.



Un thriller psicologico che si preannuncia a dir poco ipnotizzante, basta dare un’occhiata al trailer che ci anticipa le immagini venate di cupezza, suspense e brivido che la casa di produzione, la Vertical Entertainment, ha da poco rilasciato in rete.



Protagonista e antagonista sono rispettivamente Affleck e Claflin, il primo topo e il secondo gatto incastrati nella vecchia cara trappola in cui il felino dà la caccia al suo acerrimo nemico-preda.

I due si ritrovano nel bel mezzo di questo schema mentale e vendicativo a causa di una tragedia inaspettata che li pone alle due estremità opposte del ring.

La trama di Every Breath You Take

approfondimento Casey e Ben Affleck e non solo: i fratelli di Hollywood Every Breath You Take racconta di uno psichiatra (interpretato da Casey Affleck) che diventa la preda (il topo di cui sopra, appunto) del fratello della vittima di un suo paziente, che si è macchiato di un atroce crimine.

Il vendicatore (Claflin) intende rivalersi sul dottore non appena apprende la notizia della morte della sorella. Morte di cui incolpa lo psichiatra dell’assassino, appunto.

Per questo motivo incomincerà a perseguitare sia lui sia la sua famiglia, con una sete di vendetta che alla fine si rivelerà la stessa arsura che grida sangue di colui che ha ammazzato la sorella.