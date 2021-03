Razzie Awards 2021, le nomination: c'è Robert Downey Jr.

Così come gli Oscar, ogni anno si celebrano i Razzie Awards, che nominano i peggiori film portati in sala o sulle piattaforme di streaming, così come le peggiori prove attoriali. In questa edizione si discuterà, senza dubbio, della presenza di Robert Downey Jr. tra i candidati come peggior attore. Il riferimento non è ad “Avengers: Endgame”, bensì a “Dolittle”.

Spazio anche per “Wonder Woman 1984” tra le nomination. Particolarmente citato anche “Hubie Halloween” di Adam Sandler. Di recente Eddie Murphy ha parlato dei Razzie Awards, collegando le nomination alla sua pausa dalla recitazione: “Mi sono reso conto di star facendo film che non mi piacevano. Mi hanno dato il Razzie come peggior attore di tutti i tempi. Mi sono detto d’aver bisogno di una pausa. Doveva essere uno stop di un anno e invece sono diventati sei”.