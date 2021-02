Nightmare Before Christmas 2, il sequel si farà: sarà un romanzo

Splendide notizie per i fan di “ Nightmare Before Christmas ”, è in arrivo un sequel ufficiale. Un titolo che, col tempo, si è trasformato in un vero e proprio classico animato, cha divide gli appassionati sul periodo ideale nel quale cimentarsi in un nuovo rewatch: Natale o Halloween.

Non è però in programma la realizzazione di una nuova pellicola. Il progetto riguarda infatti un romanzo. Disney Publishing ha ingaggiato Shea Ernshaw per la produzione di questo nuovo capitolo della storia. Si tratta di una celebre autrice di libri per ragazzi, che vanta “The Wicked Deep” tra le proprie produzioni.

La coppia, sposatasi in seguito, si ritroverà a dover gestire una nuova tragedia. La loro tranquillità sarà messa a dura prova da un errore commesso proprio da Sally. Un villain verrà liberato nella città di Halloween, mettendo in pericolo il destino della cittadina di Halloween e non solo. Saranno infatti coinvolte anche le altre città, già viste in “Nightmare Before Christmas”, così come una inedita, creata appositamente da Shea Ernshaw.

L’autrice si è espressa in merito al progetto, sottolineando come il suo sequel non si concentrerà unicamente sulla storia d’amore tra Jack e Sally. L’idea è infatti quella di dare il via a un vero e proprio viaggio di formazione per la protagonista. Il titolo di Regina delle Zucche ha un certo peso, al quale la giovane dovrà abituarsi in fretta, ma non senza fatica. Nel celebre film è Jack a essere posto sotto la lente d’ingrandimento, ottenendo un’analisi a tutto tondo. Lo stesso accadrà nelle pagine del romanzo per Sally, destinata a essere approfondita in ogni suo aspetto.

Ci sarà da attendere più di un anno per poter acquistare il titolo, dal momento che il sequel cartaceo è atteso per luglio 2022. Non è da escludere, inoltre, che un potenziale successo del libro possa dare il via alla messa in produzione di un secondo capitolo cinematografico.