I film di Sky Cinema di questa settimana scelti da Gianni Canova

Grazie a Dio di Francois Ozon (mercoledì 17 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due)

Qualcuno lo definisce l’equivalente francese di Il caso Spotlight, il film di Tom McCarthy che nel 2015 vinse l’Oscar denunciando gli abusi sessuali su minori compiuti da oltre 70 sacerdoti dell’Arcidiocesi di Boston. Grazie a Dio di François Ozon si ispira infatti a un’analoga storia vera. Quella di padre Bernard Preynat, molestatore seriale di piccoli scout nella Lione degli anni Ottanta, un sacerdote ormai più che settantenne che non ha mai negato i suoi crimini ma che fino all’uscita del film non era mai stato né processato né giudicato.



Ozon regista eclettico, sensibile, misurato riesce a portare sullo schermo la vicenda a partire dalla denuncia di tre delle giovani vittime che dopo 25 anni di silenzio trovano il coraggio di parlare e di chiedere giustizia.



Grazie a dio non è un j’accuse urlato ed esagitato. Ozon (che ricordiamo per film forti ed eleganti come Sotto la sabbia e Giovane e bella) non cede mai alla facile polemica o alla retorica indignazionista, anzi evita la tentazione del pamphlet scandalistico, mantiene la giusta distanza e a tratti sembra quasi distaccato, ma il risultato è un film che fa riflettere dall’inizio alla fine concentrandosi soprattutto sul percorso interiore delle vittime.

Strutturato come un racconto epistolare, con una voce fuoricampo che legge mail e comunicazioni, nonostante Ozon tenga fredda la temperatura emotiva è un film che brucia perché sorretto dalla volontà, lucida e determinata, di dare voce a uomini che, come è stato scritto, “da bambini hanno subito cose che un bambino non dovrebbe mai subire”.

Anche grazie allo scalpore suscitato dal film, che ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino, nel luglio 2019 il tribunale ecclesiastico ha dimesso padre Preynat dallo stato ecclesiale, applicando nei suoi confronti il massimo della pena.