Sia, è uscito il trailer ufficiale del film Music

Il progetto non era di certo dei più semplici, volendo in qualche modo reinventare il mondo del genere musical. Esaltanti le performance live di Sia, che hanno fatto ben sperare il suo pubblico fin da subito, all’annuncio del progetto. Il trailer non delude le aspettative e garantisce un viaggio emozionale all’interno dell’animo umano. La musica viene sfruttata per ciò che è, un mezzo d’espressione. Un modo col quale riusciamo a metterci in contatto col resto del mondo.

Music, trama e cast

“Music” concentra l’attenzione su chi non è in grado di instaurare un rapporto col resto del mondo in maniera convenzionale, attraverso le parole. Ciò vuol dire fare un passo in più, provando a instaurare un legame sfruttando mezzi differenti come la musica.

Zu è una donna in netto contrasto con la propria famiglia. La sua vita è un insieme di pessime decisioni ma è costretta a mettere la testa a poco quando il tribunale la nomina unica tutrice di sua sorella adolescente, Music.

La giovane è affetta da un disturbo dello spettro autistico non verbale. Comprende tutto ciò che le si dice ma il mondo, ai suoi occhi, è differente. Riesce a interpretarlo a suo modo, il che può rendere difficoltoso il relazionarsi con gli altri.

Zu non è pronta a fare da tutrice, ovvero da madre. La sua vita è allo sbando e ritiene l’ultima cosa di cui abbia bisogno è restare “bloccata” con sua sorella. A farle scoprire il giusto modo per comunicare con Music è Ebo, un vicino di casa molto premuroso. Insieme danno inizio a questo viaggio nel mondo di Music, che ha bisogno di loro così come loro hanno bisogno di lei. Guardare il mondo con occhi diversi è proprio ciò che può cambiare la vita di Zu per il meglio.

