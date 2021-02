Buon San Valentino su Sky Cinema Romance e su Sky On Demand

Sabato 13 e domenica 14 doppia maratona sul canale 307 di Sky con i grandi film che celebrano l’amore, da Cocktail a Ghost, passando per Notting Hill. La Collezione San Valentino è disponibile On Demand a partire dal 13 febbraio

All You Need is Love, cantavano ormai più di quarant’anni fa i leggendari Beatles. Quanta verità in così poche, semplici parole. Parole oltretutto spesso dimenticate, anche se per fortuna a ricordarcele ci pensa ogni anno, il 14 febbraio, la festa più romantica che ci sia, ovvero San Valentino.



Per celebrare al meglio questa così dolce ricorrenza, Sky Cinema Romance ha predisposto la doppia maratona Buon San Valentino sabato 13 e domenica 14 a partire dalle 8 del mattino circa. In programma c’è una vera e propria abbuffata dei più memorabili film dedicati al sentimento più puro che ci sia, l’amore.