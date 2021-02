Safer Internet Day, 3 film contro bullismo e cyberbullismo

Martedì 9 febbraio, per la Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo, Sky Cinema Drama propone "Share", "St@lker" e Trust, tre pellicole che affrontano con coraggio e originalità questa tematica Condividi:

Nell giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea., Sky Cinema Drama, a partire dalle 19:25 di martedì 9 febbraio propone tre film che raccontano il dramma e la tragedia di chi viene colpito dal bullismo e dal Cyberbullismo. Ecco nel dettaglio la programmazione

Share La sedicenne Mandy si risveglia nel prato di casa sua dopo una notte trascorsa a una festa con dei suoi compagni di liceo. Lungo quel giorno e nei successivi comincia a ricevere messaggi dai suoi amici, ma anche da persone che non conosce, a proposito di un video che la ritrae, incosciente, circondata da alcuni ragazzi intenzionati ad abusare sessualmente di lei. Mandy però non ricorda nulla e cercherà di ricostruire cosa sia davvero successo in quella tragica notte. Diretto da Pippa Bianco e basato sul suo omonimo cortometraggio, Share è stato presentato con successo nel 2019 al Sundance Film Festival

St@lker Ines e Alan lavorano in società di milti-leve-marketi Entrambi non appagati, reagiscono in maniera opposta: se Ines interiorizza il malessere passando molto tempo in casa, tra letture e piccoli passatempo, senza trovare appagamento nella vita sessuale, Alan per i suoi scatti d'ira ha rovinato il proprio matrimonio e ora vive appartato in un magazzino, cercando spasmodicamente di rifarsi a livello sentimentale nelle chat dei siti di online dating. Lì conoscerà Ines, spinta per curiosità a iscriversi dall'unica amica che frequenta, la collega di lavoro Mina. All'inizio tra i due sembra esserci intesa, ma alla fine la vera indole di Alan verrà fuori. Ispirato a un fatto di cronaca nera. Diretto da Luca Tornatore e ispirato a una storia vera, St@lker si avvale dell'ottima interpretazione di Anna Foglietta, affiancata da Francesco Salvi e Ignazio Oliva

Trust Annie è una ragazzina di 14 anni che vive la propria adolescenza serenamente in una famiglia felice, dividendo le giornate tra la scuola, le amiche e le chat. È proprio in una di queste chat che conosce e si innamora di Charlie, un ragazzo di 16 anni con il quale inizia una relazione virtuale. Charlie, ormai divenuto suo confidente, afferma prima di avere 20 anni, poi 25. Mentre i genitori di lei sono assenti, Charlie chiede a Annie di conoscersi. La ragazzina accetta, e in un centro commerciale i due finalmente si vedono. Charlie si rivela essere un uomo di più di 35 anni e costringe Annie ad avere un rapporto sessuale. La violenza subita avrà effetti devastanti sulla ragazzina e sui suoi genitori. Diretto da David Schwimmer, Trust è interpretato da Clive Owen, Catherine Keener, Liana Liberato, Jason Clarke e Viola Davis