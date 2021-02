Grazie al sua vena surrealista, collaborò moltissimo con il regista Luis Buñuel Insiema al cineasta spagnolo crearono capolavori come Il diario di una cameriera (1964), cui seguiranno «Bella di giorno» (1967), "La via lattea" (1969), "Il fascino discreto della borghesia"(1972), "Il fantasma della libertà" (1974) e "Quell’oscuro oggetto del desiderio".

Jean Claude Carriere ha vinto un Oscar nel 1963 producendo il cortometraggio di Pierre Étaix Happy Anniversary (Heureux Anniversaire)

Nel 2015, invece, L'Academy Award gli ha conferito un Oscar alla Carriera. Queste le sue parole pronunciare durante il discorso di ringraziamento

"Tutti quello con cui ho lavorato, mi hanno insegnato qualcosa, ognuno di loro, e sono sempre presenti, anche oggi, anche in questo momento,Quando lavoro, sento le loro voci nella mia testa. Gli sceneggiatori vengono dimenticati o ignorati. Sono come ombre che attraversano la storia del cinema. I loro nomi non compaiono nelle recensioni, molto di rado. Ma comunque sono registi. Ecco perché stasera vorrei condividere questa statua inestimabile con tutti i miei colleghi, quelli che conosco, quelli che non conosco, di tutto il mondo"