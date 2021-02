I film di Sky Cinema di questa settimana scelti da Gianni Canova

Sei minuti a mezzanotte (mercoledì 10 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due)

1939. la Germania sta per invadere la Polonia e la guerra è ormai imminente. Ma nel sud dell’Inghilterra, in una località sul mare, c’è un collegio per sole ragazze dove i gerarchi nazisti hanno mandato le loro figlie e figliocce per imparare l’inglese ma anche il portamento nell’alta società, con l’intento di riportarle in patria prima dello scoppio della guerra. In questo collegio arriva un nuovo insegnante. In realtà è una spia, un agente segreto del governo britannico mandato nel college per carpire dall’interno i piani dei nazisti. La direttrice del college una sempre portentosa Judy Dench è ignara di tutto, così come lo sono le ragazze, che ascoltano la radio, fanno il saluto nazista e cantano gli inni tedeschi, senza rendersi conto di quel che sta per accadere. Ma una delle insegnanti è una spia delle SS, e quel che sta per succedere lo sa fin troppo bene.



Il regista Andy Goddard, che è noto soprattutto per aver diretto molti episodi della serie Downtown Abbey, è molto bravo nella ricostruzione storica, e sa come usare la fotografia, la scenografia e i costumi per ricreare il clima anche emozionale di un’epoca e di un periodo storico. Qui, ispirandosi a un’incredibile storia vera, confeziona un film che sta a metà fra la spy story e il dramma morale, e con indiscutibile abilità artigianale e sartoriale riesce a cucire le vicende dei singoli personaggi con le vicende drammatiche della grande storia mondiale.

Di mezzo c’è anche un cadavere, c’è il fattore tempo (i sei minuti per scagionarsi a cui allude il titolo del film…) e c ‘è un gioco di maschere, depistaggi e di doppi ruoli.



Per cui a poco a poco ci rendiamo conto che quella che sembrava solo una scuola in realtà è il campo di battaglia fra opposti servizi segreti, che manovrano nell’ombra per condizionare insieme i destini individuali e le svolte della Storia.

Judy Dench, che ricordate tutti nei panni di M nella saga di 007 da GoldenEye a Spectre, sembra ormai abbonata ai ruoli di spia: basta che appaia lei e subito si sente odore di complotto nell’aria e sullo schermo.