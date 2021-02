Life in a Day, il progetto di Ridley Scott dal 6 febbraio su Youtube

La vita in un giorno 2020 è un diario lungo ventiquattr'ore scritto e filmato da comuni esseri umani che vivono ai quattro angoli del globo. È stato girato il 25 luglio 2020, quando moltissime persone in tutto il mondo si sono date appuntamento accettando l'invito a filmare la propria giornata, attraverso il coordinamento del regista premio Oscar Kevin MacDonald e di un produttore d'eccezione come Ridley Scott, di cui in questi giorni possiamo ammirare anche la serie Raised by Wolves in cui figura sempre come produttore. Il film si compone dei frammenti delle “giornate particolari” di tutti i partecipanti, selezionati su oltre 300 mila candidature che hanno prodotto migliaia di ore di riprese provenienti da 192 paesi diversi, in più di 65 lingue. Numeri quadruplicati rispetto all'esperimento originale del 2010, il primo social movie della storia, diretto e ideato sempre da MacDonald e Ridley Scott. Un progetto simile era stato realizzato con successo anche in Italia da Gabriele Salvatores, il cui Italy in A Day fu presentato al Festival di Venezia 2014.