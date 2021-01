George Clooney e Michelle Pfeiffer, 25 anni di Un giorno... per caso

I due divi che hanno recitato assieme nella famosa commedia romantica si sono ritrovati virtualmente per parlare di quel set. Tra indiscrezioni e risate, la loro videochat organizzata da Variety per l’anniversario di un quarto di secolo è una chicca da non perdere

Galeotto fu il film Un giorno... per caso, la fortunatissima commedia romantica diretta da Micheal Hoffman nel 1996 in cui i due attori hanno condiviso il set da co-protagonisti.

George Clooney e Michelle Pfeiffer sono stati protagonisti di una reunion virtuale organizzata da Variety in occasione del 25esimo anniversario della pellicola che li vide co-protagonisti nel 1996: Un giorno... per caso (One Fine Day).

Quella romanticissima intitolata Un giorno... per caso (One Fine Day).

L’incontro è stato chiaramente solo virtuale, in ottemperanza alle restrizioni per il contenimento del contagio. Si tratta di un nuovo appuntamento di “Actors on Actors at Home”, la videorubrica di Variety dedicata agli “amarcord” dei divi cinematografici in occasione di anniversari importanti.

“Sono rincasato all’una di notte ed ero, come dire… Oh, no! Mi sentivo come se fossi stato preso a martellate”, ricorda ridendo con la collega. E continua: “Mi sono svegliato alle 5 di mattina. Mi sentivo bene quindi mi sono detto: sto bene! Poi mi sono dato un’occhiata allo specchio e mi sono reso conto che invece ero ancora ubriaco. Sono venuto sul set […] e tu hai capito subito: sei ancora ubriaco!”.

Il film Un giorno… per caso



approfondimento

Film romantici che fanno piangere: 10 titoli da lacrimoni

Un giorno… per caso si intitola in originale One Fine Day, citazione dell’omonima canzone del 1963 delle Chiffons (presente nella colonna sonora, interpretata da Natalie Merchant).





Narra l’emozionante storia d’amore tra Melanie Parker (interpretata da Michelle Pfeiffer) e Jack Taylor (alias Clooney), due genitori separati che si scambiano per sbaglio i cellulari accompagnando i figli a scuola, dando il via a un circolo vizioso (e spassoso) di equivoci e contrattempi che culmineranno in non poco stress da un lato ma anche in “non poco amore” dall’altro.





La pellicola ha ottenuto una candidatura sia ai Premi Oscar sia ai Golden Globe per la miglior canzone (no, non per One Fine Day ma per For the First Time).