Marion Ramsey, addio all’agente Hooks del film Scuola di polizia

Se ne va all’età di 73 anni l’attrice Marion Ramsey, da tutti conosciuta soprattutto per aver interpretato l’agente Hooks di Scuola di polizia. A darne la notizia il suo agente che, però non ha fornito ulteriori dettagli. La Ramsey era nota per aver interpretato l’agente Laverne Hooks in Scuola di polizia, ma ha avuto un’illustre carriera anche a Broadway, recitando nella produzione del 1978 Eubie, un musical biografico sulla celebre pianista jazz Eubie Blake. "Marion portava con sé una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre" ha detto il suo agente Roger Paul Inc in una dichiarazione alla Bbc.

Nel corso della sua carriera, aveva anche lavorato per alcune serie televisive, recitando in episodi di MacGyver, Beverly Hills 90210 e La tata. Il suo esordio nelle serie tv risale al 1976 quando apparve in un episodio della serie I Jefferson. Ha anche preso parte, sempre nel ruolo di una poliziotta, a Ricetta per un disastro, un film televisivo del 2003 diretto da Harvey Frost. Insieme a Steve Guttenberg, ha recitato in Lavalantula (2015) e 2 Lava 2 Lantula! (2016). Il suo ultimo film è stato When I Sing del 2018, un film su una donna che è improvvisamente entrato nell’industria musicale dopo una lunga carriera musicale per lo più deludente. Nata a Filadelfia, Marion Ramsey ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sul palcoscenico teatrale, quindi nel musical. Oltre che attrice era anche una cantante molto brava e affermata. A inizio carriera, ha recitato tra l’altro anche con Bette Davis, ma anche con Bill Cosby in alcune serie prodotto e interpretate dal noto attore.