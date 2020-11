Gremlins 3, pronto lo script del nuovo film della saga

Una sceneggiatura c'è già

Columbus ha espresso chiaramente il suo desiderio di dare seguito alla saga iniziata nel 1984. "Mi piacerebbe molto farlo - ha dichiarato - Ho scritto una sceneggiatura, quindi uno script c'è già". Resterebbero ancora, secondo quanto affermato dallo sceneggiatore, alcuni nodi da sciogliere. Oltre alle questioni legate ai diritti, "stiamo cercando di capire quale sarebbe il momento migliore per girare il film".

Nessuna animazione al computer

Se da una parte è già in dirittura d'arrivo la serie animata sui Gremlins, l'idea di Columbus per il terzo capitolo cinematografico della saga sarebbe quella di rimanere fedele alle origini. Lo sceneggiatore, infatti, vorrebbe realizzare il film nello stesso modo in cui si è lavorato alla pellicola del 1984. La volontà, quindi, sarebbe quella di non ricorrere alla Computer-generated imagery (Cgi) e alla grafica digitale, ma utilizzare dei pupazzi tangibili. Già qualche anno fa si era parlato di un terzo capitolo dei Gremlins. Vedremo se questa volta la saga tornerà davvero nelle sale cinematografiche.