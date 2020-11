American Siege, il protagonista sarà Bruce Willis

Stando sempre a quanto riportato da Deadline, le riprese sono in corso in questo momento in Georgia.

La nuova fatica cinematografica vede Bruce Willis ( FOTO ) interpretare un agente di polizia intento a ricoprire il ruolo di Sceriffo per indagare su un caso avvenuto in una piccola città dell’Oregon .

Bruce Willis: la produzione

Per quanto riguarda la regia, la firma sarà quella di Edward John Drake che vanta già una collaborazione con Bruce Willis per la pellicola Breach in cui ha avuto il compito di ricoprire il ruolo di sceneggiatore.

In merito alla crew, i ruoli di producer sono stati affidati a Sean Patrick O’Reilly, Steven Eads, Matthew Helderman e Corey Large; nel cast del film Rob Gough e Trevor Gretzky.

Al momento non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli ulteriori viluppi futuri.