Elsa Raven, l'attrice di Ritorno al futuro è morta a 91 anni

approfondimento

Ritorno al Futuro, il cast ieri e oggi: come sono cambiati gli attori

Elsa Raven era nata il 21 settembre 1929 e il suo vero nome era Elsa Rabinowitz. La sua carriera era iniziata in teatro a New York. Debuttò in tv e al cinema, trovando il suo primo ruolo sul grande schermo nel 1970 in I killers della luna di miele. La fama tuttavia giunse negli anni '80, interpretando piccoli ma memorabili ruoli come quello della donna che si batte per salvare l'orologio in Ritorno al futuro, interrompendo una conversazione tra Marty McFly (Michael J. Fox) e Jennifer (Claudia Wells), e l'agente immobiliare che vende la casa in Amityville Horror. Fu anche Ida Strauss in «Titanic», dove però molte delle scene in cui compariva furono tagliate. Era apparsa anche nel videoclip di My Heart Will Go On di Celine Dion.